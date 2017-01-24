冠軍戰燃燒140球不累 開南吳俊杰隊史留名

吳俊杰冠軍戰140球完投勝。（大專體總提供）

開南大學今天(24日)晚間在大專棒球聯賽冠軍戰交手文化，大二投手吳俊杰一夫當關，完投9局燃燒140球，幫助球隊以6比2勝出，奪下開南2004年成軍以來的首冠，他也成為隊史首位冠軍戰勝投。

力拚苦候多時的隊史第1冠，開南總教練郭李建夫把先發重任交給吳俊杰，他也沒辜負教練團的期待，獨撐9局只失2分壓制文化打線，郭李建夫提到：「已經是冠亞軍戰了，他可以壓制就交給他，不會隨便換投，他今天的表現也很好。」

吳俊杰大一時擔任先發，升上大二後則轉任中繼、後援，郭李建夫表示，他在練習時都可以負擔約150球的投球數，因此今天將他排為先發也不是問題。而雖然單場140球已是個人生涯最多用球數，這一役也是他大學首次完投，賽後吳俊杰笑說：「不累。」

大學首度在冠軍戰扛先發，吳俊杰表示：「賽前沒有設定什麼，就盡力丟，把每一局都當做最後一局在丟，一局一局解決掉。」他也透露，自己此戰的球感沒有很好，控球狀況不是最理想，「就是丟給他們打，讓他們打不好。」

吳俊杰先前獲郭李建夫推薦，進入經典賽中華隊陪練，同時讓總教練郭泰源就近觀察狀況，對此吳俊杰說：「教練相信我才會推薦我，這讓我信心上提升很多。」他和隊友許凱翔也都被列入中華隊赴澳洲移訓的32人名單中。

(中時電子報)