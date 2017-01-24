渣打：川普縱未調高關稅 亦令港企憂心

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香港信報報導，香港生產力促進局公布第1季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，綜合營商指數未能延續上季升勢，微跌0.6至41.9，是連續兩年處於50分基準點以下。

統計發現，香港零售、製造業，以及進出口和批發業三大行業，分類指數同時低於40，其中進出口及批發業雖回升2.4至39.1，但仍未能重上50，反映前景未見明朗。

渣打香港高級經濟師劉健恒表示，美國總統川普上任後，未必會馬上推出45％的高關稅，但很可能按個別產品類別上調約5％稅項，足已令香港中小企業擔心全年業務表現。

(工商)