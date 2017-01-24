賴清德率團慰問春安執勤員警

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台南市長賴清德率團慰問今年加強春節期間安全維護工作執勤人員的辛勞。（洪榮志攝）

台南市長賴清德、議長賴美惠等各界首長，今天晚間分5組赴本市50處分駐（派出）所、消防分隊、憲兵隊、守望相助隊等單位，慰問今年加強春節期間安全維護工作執勤人員的辛勞，並贈送年節慰問禮品，祝賀執勤人員新年快樂、萬事如意。

此次慰問，市警局長黃宗仁、消防局長李明峯、永華義警大隊大隊長吳明山、民治義警大隊大隊長蔡爾翰、民防大隊副大隊長康銀壽及義消總隊總隊長呂榮利等人均陪同，每個受慰問單位也熱烈歡迎接待，場面融洽氣氛熱鬧。

賴清德特別感謝所有員警、消防人員的辛勞，以及民防、義警、守望相助隊等協勤民力，全心全力投入治安工作。他還說，在過去一年交出一張受市民肯定的成績單，做到治安平穩、交通順暢、服務熱心，並受到中央、地方民眾的肯定。

賴清德也期勉所有參與維護治安的各相關單位同仁，加強治安工作，全力查緝賭博、毒品，並預防竊案發生；至於在交通方面，交通頻繁、觀光客聚集的地方，都要更加努力，讓市民感受到警察同仁服務的決心。

此外，過年期間因市民或外縣市民眾、國外遊客前來旅遊、訪友的活動多，事情也隨之增加，希望警察同仁拿出服務的熱忱，確實做到更有效且迅速的服務，讓市民過一個安穩、快樂的農曆年。

(中時)