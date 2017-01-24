賴清德率團慰問春安執勤員警
台南市長賴清德、議長賴美惠等各界首長，今天晚間分5組赴本市50處分駐（派出）所、消防分隊、憲兵隊、守望相助隊等單位，慰問今年加強春節期間安全維護工作執勤人員的辛勞，並贈送年節慰問禮品，祝賀執勤人員新年快樂、萬事如意。
此次慰問，市警局長黃宗仁、消防局長李明峯、永華義警大隊大隊長吳明山、民治義警大隊大隊長蔡爾翰、民防大隊副大隊長康銀壽及義消總隊總隊長呂榮利等人均陪同，每個受慰問單位也熱烈歡迎接待，場面融洽氣氛熱鬧。
賴清德特別感謝所有員警、消防人員的辛勞，以及民防、義警、守望相助隊等協勤民力，全心全力投入治安工作。他還說，在過去一年交出一張受市民肯定的成績單，做到治安平穩、交通順暢、服務熱心，並受到中央、地方民眾的肯定。
賴清德也期勉所有參與維護治安的各相關單位同仁，加強治安工作，全力查緝賭博、毒品，並預防竊案發生；至於在交通方面，交通頻繁、觀光客聚集的地方，都要更加努力，讓市民感受到警察同仁服務的決心。
此外，過年期間因市民或外縣市民眾、國外遊客前來旅遊、訪友的活動多，事情也隨之增加，希望警察同仁拿出服務的熱忱，確實做到更有效且迅速的服務，讓市民過一個安穩、快樂的農曆年。
(中時)
關鍵字：賴清德
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