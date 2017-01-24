經濟放緩 陸多家券商去年業績慘澹

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新浪財經報導，受中國經濟放緩影響，多家中國上市券商今（24）日公布2016年度業績預告及業績快報，表現皆不如預期。西南證券去年淨利預降65％至75％；山西證券去年淨利預降60％至70％；東方證券預計2016年淨利下降68.33％。海通證券公布的業績快報，2016年淨利將較上年下降49.24％。

海通證券指出，淨利潤下跌，主要受去年受中國國內經濟增速放緩、國際經濟復甦緩慢等因素影響，以致證券市場波動較大，交易量因此大幅下滑。

(工商)