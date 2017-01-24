江蘇去年GDP達7.8％ 外資增2成

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江蘇省公布2016年實現生產總值76,086.2億元人民幣（下同），較2015年增長7.8％。統計顯示，外商在江蘇投資穩步增長。江蘇去年全年的港澳台及外商投資企業投資4,692.8億元，增長20.3％，表現搶眼。

(工商)