川普會企業大老：將大砍75％企業法規
美國新任總統川普周一接見美國企業領袖時表示，新政府將砍掉75％或是更多的法規，同時重申調降企業稅的承諾。
川普在白宮接見10名美國企業資深高階主管時，重申他在競選時期矢言刪減企業法規的承諾，他稱企業法規「已經失控」。白宮發言人並未回應川普將砍掉哪些法規，或是75％是如何計算。
川普在會中表示：「美國將大幅削減法規限制。」與川普會面的企業領袖包括特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk），和運動用品新興品牌Under Armour執行長普蘭克（Kevin Plank）等。
(工商)
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