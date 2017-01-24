英國脫歐談判 需先取得國會同意

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英國最高法院今天裁決，政府必須先取得國會同意，才能正式展開脫離歐洲聯盟的談判。

最高法院院長廖柏嘉（David Neuberger）在倫敦法庭上宣布：「最高法院裁決政府不能在未取得國會授權下，啟動（歐盟里斯本條約）第50條。」

他說，11位法官多數決同意，退出歐盟意味必須修改英國法律，因此必須諮詢國會。

但他說，蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯的議員無權置喙，此裁決衝擊蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon），施特金主張，因為蘇格蘭投票支持留在歐盟，不應「違反其意願」跟隨退出。

北愛爾蘭也投票反對脫離歐盟。

檢察總長萊特（Jeremy Wright）說，政府感到「失望」，但這項裁決在普遍預料中，早已著手草擬法案，以符合首相梅伊（Theresa May）的脫歐時間表。

梅伊先前說，計畫3月底前，啟動歐盟里斯本條約第50條。英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）預計今天稍晚對國會議員演說，說明細節。（譯者：中央社羅苑韶）1060124

(中央社)