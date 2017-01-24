不甩傳統媒體 川普推特當總統
美國總統川普上任後依舊每天在「推特」打卡，不忌諱就重大政策與議題表明心志。川普帳戶的追隨者已近2200萬，讓白宮官網相形失色，輿論戲稱他為「推特總統」。
川普（Donald Trump）就任後，依舊頻繁在社群媒體推特（Twitter）推文。24日上班前，川普寫到「早上9點要和汽車製造商討論就業機會，希望新工廠能夠設在境內，這些工廠製造的車輛是在美國銷售。」
美國總統行程多屬機密，僅提前對白宮記者發放。川普上任後繼續使用推特，他強調「不是愛用推特，是美國記者不誠實。」
川普繞過報紙、電視和網路媒體，無視政策敏感度與機密性，直接訴求支持者。他的@realDonaldTrump推特帳戶追隨者已接近2200萬人，讓白宮官方網站看來如無用武之地，被封為「推特總統」。
內容農場型的社群資訊網站BuzzFeed指出，川普政府僅上任4日，推特已在發布訊息與接收回應上扮演重要角色。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）和其他官員顯然高度重視推特平台，並密切觀察網上動態。
美國總統可運用的媒體工具在數位時代快速變化，前總統歐巴馬堪稱社群媒體高手。他大量運用臉書（Facebook）、推特、Youtube、Instagram和Medium等社媒促銷政策，輿論形容歐巴馬的白宮像多媒體中心。
網路和手機使用者僅關注標題與簡短訊息，川普迎合新世代使用習慣，專注於140字貼文限制的推特，讓歐巴馬的整合社媒政府公關看來像碎碎唸，但傳統政策研究者對川普動輒推文「大鳴大放」感到吃不消。
川普就職典禮後，白宮網站即刻改版，前政府時期的大量連結被取消，早前歐巴馬使用的@POTUS推特帳號也轉給川普，許多歐巴馬的支持者紛紛下線，換川普支持者上場，追隨者約有1400多萬。
川普就職期間的相關推文討論，已超越名人卡戴珊（Kadasian）家族。美國國安部門得關注推特的安全性，但推特的網路廣告價值不如臉書，未因川普效應而水漲船高。1060124
(中央社)
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