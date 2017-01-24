日月潭經典大飯店，結合公益團體送愛心

南投縣魚池鄉經典大飯店，結合公益團體送愛心。（廖志晃翻攝）

魚池鄉日月潭經典大飯店執行長陳明賢（左2），關懷魚池鄉社區民眾的生活。（廖志晃翻攝）

快過年了，但還有很多人無法感受到年節的喜樂氣氛！日月潭經典大飯店結合台灣甘霖功德會，透過魚池鄉「魚池尖」社區發展協會，24日將70箱民生物資，送到弱勢族家中，並獻上滿滿祝福，希望他們溫馨過好年。

台灣甘霖功德會，透過在地企業經典大飯店，深入地方發掘亟需扶助的族群，提供最實質的幫助，由魚池尖社區志工群，親自將物資送到每位弱勢戶家中，散播愛的力量，讓他們歡度新年節慶，不孤單！

日月潭經典大飯店董事長李紅玉、執行長陳明賢，非常關注社區需要幫助的族群，從2015年迄今，支持魚池鄉公所「關懷弱勢，寒冬送暖，幸福年菜」；並與台灣國蘭產銷發展協會合作，舉辦國蘭盆花義賣，所得全數捐給魚池鄉需要協助與關懷弱勢家庭及偏遠地區學校。

陳明賢強調，未來，魚池尖社區及日月潭經典大飯店，將持續關懷腳步，透過一系列福利化社區活動，將大愛送到每個最需要的角落。

(中時)