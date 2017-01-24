許金龍做不到交保條件 難回家過年
樂陞案，台北地方法院召開移審庭。法官裁定樂陞董事長許金龍以新台幣6000萬元、2億元書面（人）保等條件交保；不過，許金龍向法官表明，過年前恐無法完成這些條件。
台北地檢署今天偵結樂陞案，起訴董事長許金龍等10人；北院今天下午召開移審庭，討論許金龍是否要繼續羈押。
法官周玉琦庭末諭知許金龍的交保條件為：現金6000萬元；一人或多人提出2億元的資產證明，作為書面保證；每週一、三、五早上8時30分前，要到台北市蘭雅派出所報到，限制出境、出海及住居。
許金龍則說，這些條件在短時間內很難做到，特別是在過年前，很難找到人來幫忙做保，因此，希望法院在他完成具保前，能讓他維持禁見的狀況，直到他籌到錢交保。
對此，法官當庭同意許金龍的請求。
今天的移審庭，從下午2時30分起召開，期間經過2次休庭，法官在晚間9時30分許，裁定許金龍交保；過程中，許金龍對檢方所提的七大罪狀逐一反駁，否認犯罪。1060124
(中央社)
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