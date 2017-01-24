入圍奧斯卡最佳攝影 沉默攝影25日訪台
(中央社記者鄭景雯台北24日電)2017奧斯卡入圍名單公布，其中以「沉默」入圍最佳攝影的攝影師羅德里哥‧普里亞沱(Rodrigo Prieto)，明天正好來台辦講座，屆時能與民眾第一時間分享入圍喜悅。
第89屆奧斯卡金像獎今天晚上揭曉入圍名單，「樂來越愛你」入圍14項獎，成為本屆大贏家，可惜的是，導演馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)的史詩級新作「沉默」，最後只入圍最佳攝影獎。
不過正巧「沉默」的攝影羅德里哥‧普里亞沱受台北市電影委員會邀請，明天下午將在台北舉辦2017台北電影學院「攝影大師Rodrigo Prieto講座」，屆時能與台灣民眾分享入圍感想，以及在台灣拍攝的過程。
墨西哥籍的普里亞沱，掌鏡過許多叫好叫座的作品，包含「亞果出任務」、「色，戒」、「華爾街之狼」、「斷背山」及「火線交錯」等，2006年普里亞沱曾以導演李安「斷背山」獲得奧斯卡提名，希望這次能以「沉默」拿獎。1060124
(中央社)
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