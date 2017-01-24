新化大坑休閒農場「山泉蘭花祭」陪客迎新春

大坑休閒農場精心設計蘭花造景佈置，推出山泉蘭花祭。(曹婷婷攝)

走進大坑農場首先經過隧道，隧道裡以風箏、蘭花妝點，別具巧思。(曹婷婷攝)

搶攻春節出遊商機，台南市新化區大坑休閒農場，以3萬朵蘭花妝點農場，推出「山泉蘭花祭」，陪您迎接2017金雞年！

大坑休閒農場主人運用當地特殊地形，精心設計蘭花造景佈置，推出山泉蘭花祭，以蝴蝶蘭品種為主，進行景觀營造，不僅有很多花盆人偶，隧道也以風箏來布置，還有公雞母雞帶小雞穿梭在蘭花盆景，可愛逗趣，呈現鄉村童趣風，而且，只要在農場打卡拍照，即可現場兌換金雞年限量紅包袋(換完為止)。

此外，迎接雞年，農場也將大小雞隻野放在園區，讓民眾親近，還可以餵食，感受自然生態的趣味。

(中時)