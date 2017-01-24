后里鋼珠工廠大火 印尼外勞燒成焦屍

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起火的鋼珠工廠屋頂為石棉瓦材質，火勢迅速燒坍塌。（王文吉翻攝）

后里這間鋼珠工廠2樓夾層宿舍失火，1樓廠房並未受波及。（王文吉翻攝）

消防隊員清理殘火，在2樓夾層發現男性焦屍，經廠方卻認為火警時失聯的32歲外勞何立。（王文吉翻攝）

台中市后里區舊社路一家製造鋼珠的金屬工廠，晚間6時20分傳出火警，消防局獲報出動大批人車前往灌救，但火場為老舊鐵皮、石棉瓦建築，火勢猛烈燒塌屋頂，警消灌救近1小時控制火勢，消防弟兄清理殘火時，發現1名印尼籍外勞喪命。

廠方表示，火勢疑從工廠2樓夾層的外勞宿舍冒出，該處住有6名外勞，火警發生時，32歲印尼男外勞何立失聯，疑受困火場；消防弟兄清理殘火時，在2樓夾層發現一具焦黑屍體，經廠方指認，為失蹤外勞何立，起火原因有待調查。

(中時)