奧斯卡獎提名揭曉 李安新片未獲青睞
美國演藝學院今天公布第89屆奧斯卡金像獎入圍名單，台灣導演李安的作品「比利．林恩的中場戰事」無緣本屆奧斯卡，馬丁史柯西斯在台灣拍攝的「沉默」僅入圍攝影獎項。
美國媒體曾報導，李安改編自方登（Ben Fountain）2012年小說的新作「比利．林恩的中場戰事」（Billy Lynn's Long halftime walk），是本屆備受矚目的作品之一，尤其李安使用高幀率（High Frame Rate, HFR）技術拍攝反戰題材影片的創舉值得肯定，
不過這樣的好評並未反映在影藝學院（AMPAS）公布的入圍名單，李安睽違影壇4年的力作未獲青睞。
至於大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）在台灣取景拍攝的「沉默」（Silence），美國當地媒體曾稱讚，馬丁史柯西斯風格仍如以往，鮮明又獨特。
「洛杉磯時報」（LA Times）更預測，馬丁史柯西斯應有機會入圍最佳導演獎項。不過入圍名單揭曉，馬丁史柯西斯無緣導演獎，全片只入圍技術類攝影項目。1060125
(中央社)
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