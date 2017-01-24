一銀盜領案 北院25日宣判
發生在去年7月間，震驚社會的「第一銀行盜領案」，台北地方法院明天將對被告安德魯等3人，做出宣判。
這起案件發生在去年7月10日晚間，有民眾目擊第一銀行台北市古亭分行的提款機不斷吐鈔，且有2名竊賊疑似心虛逃逸。
台北地檢署調查，本案共有22名嫌犯，但僅主嫌安德魯（Peregudovs Andrejs）、車手米海爾（ColibabaMihail）及潘可夫（Niklae Penkov）3人相繼在宜蘭、台北市區飯店落網，其餘19人在案發後搭機潛逃出境，已發布通緝。
北院歷次開庭審理期間，安德魯及米海爾對於檢方起訴的12罪，承認涉犯贓物罪，否認入侵電腦罪、無故變更他人電磁紀錄罪等罪；安德魯也在庭上表示，「要跟台灣人民說聲抱歉」，自己無心涉入此案等。1060124
(中央社)
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