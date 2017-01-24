人氣食品丙烯醯胺含量增 恐有致癌風險
針對人氣馬鈴薯片、餅乾及嬰兒食品所做檢測顯示，食品中與癌症有關聯的丙烯醯胺含量增加。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，英國食品標準局（FSA）24小時前才警告，將烤焦吐司或馬鈴薯吃下肚有致癌風險。
根據英國食品標準局，25種產品的丙烯醯胺含量增加。
動物研究顯示，化學物質丙烯醯胺會引發DNA突變和致癌。
英國食品標準局警告，長期攝取而非偶爾攝取這類食物，才會對人類帶來風險。
不過知名統計學家史匹格哈特爾教授（David Spiegelhalter）表示，丙烯醯胺與人類罹癌之間的關連相當弱。
英國FSA和歐洲其他監管機構對超市食品做檢測，評估丙烯醯胺是否超標。
在2014及2015年對526項產品所做檢測中，有25項的丙烯醯胺含量增加。雖然監管單位未建議消費者停止攝取這些產品，但已要求製造商減少丙烯醯胺含量。
英國食品標準局表示：「我們要強調的是，用量限制不是法定最高限制，也非安全標準。」1060124
(中央社)
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