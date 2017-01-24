年節飲食小心 太油膩恐致膽結石發作

奇美胃腸肝膽科主治醫師謝秉欣提醒有膽結石者，過年期間飲食要避免過於油膩。(曹婷婷攝)

農曆春節期間不可免俗要吃大魚大肉，但醫師提醒，國人每20人即有1人罹患膽結石，但高達8成患者不會發作，但萬一吃得太油膩，容易誘發膽囊炎，嚴重的話，需開刀取出膽，甚至有呼吸衰竭、腎衰竭等危及生命併發症。

奇美胃腸肝膽科主治醫師謝秉欣表示，膽結石患者多為60歲以上，有糖尿病，體重過重，平常青菜攝取太少，習慣吃炸物或肥肉等高油飲食者，女多於男，有家族病史的也要注意，8成以上終身不會發病，但一旦發病不可不慎。

謝秉欣說，曾收治一名身材瘦瘦的20歲女大學生，時常於飯後胃痛卻不以為意，等到後來痛到會嘔吐、臉色發黃，就醫才發現罹患膽結石，而且結石卡在膽管，嚴重可能造成細菌感染、白血症。該名女大生開刀後已無大礙，追究原因，除了家族病史之外，平常吃太多油炸類更是主因。

謝秉欣指出，大部分膽結石是沒有症狀的，卻像不定時炸彈，一移位就容易發作，初期造成膽絞痛，可能併發腹脹或噁心嘔吐。

若結石外移卡在膽囊與膽管交接處，可能造成膽汁無法排出，惡化成急性膽囊炎，而結石一旦卡在膽管內，就必須以內視鏡仔細取出，手術過程較繁複。謝秉欣強調，膽結石也會造成胰臟發炎，甚至有生命危險的併發症，不能小覷。

他也建議民眾，膽結石患者於年節期間，肥肉、雞皮、魚肚等富含油脂或油炸及糯米類等食物，盡量少吃，大量飲酒也會誘發胰臟炎，最好要控制。

(中時)