32歲女星再度分手 自爆浴室全裸照
32歲香港女星袁嘉敏，憑著在三級片《鴨王》上空露2點的大膽表現，一夕爆紅，今(24日)突然在臉書自爆分手，還PO出浴室全裸自拍照，宣布她將在農曆新年開始重新出發。
袁嘉敏今日在臉書透露近況，表示近來因感情事糾結，相當苦惱，讓她決定放下這段感情，不再浪費時間，希望以這個新年開始，樂觀重新出發，還附上一張大膽浴室全裸照，讓網友看了鼻血直流。
袁嘉敏事後也向港媒透露，這段感情並非指先前的酒店小開洋男友，坦言結束與老外男友戀情後，又在去年與一個有知名度的人士交往，只是一直沒公開，但她也強調這位有知名度的男友，並非藝人。
(中時電子報)
關鍵字：袁嘉敏、
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