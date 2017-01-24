日鳥取縣大雪阻車 請求自衛隊救災
日本「讀賣新聞」等報導，日本的近畿北部、中國地方（鳥取、島根等5縣）等的日本海一側昨天起下大雪，前後有650輛車子受困雪地，鳥取縣政府上午申請自衛隊協助救災。
日本氣象廳表示，受到強烈冬季型氣壓分布的影響，近畿北部、中國地方的日本海一側下大雪。上午10時（台灣時間9時），鳥取縣的大山一地積雪達235公分、岡山縣真庭市蒜山達123公分、廣島縣庄原市高野達122公分、鳥取縣智頭町達106公分。
從昨天到今天，鳥取縣多處下大雪，縣內的高速公路、國道上有4處出現大規模車子受困雪地的情形，前後總計約有650輛車子受困。其中，鳥取縣智頭町的國道273號線今天清晨5時左右，約有200輛車子受困。
截至今晚10時，鳥取縣公路及米子公路的部分區間無法通行，鳥取縣與岡山縣交界附近的岡山縣西栗倉村鳥取公路約有30輛車子受困。鳥取縣智頭町開放3處町的設施當避難所，晚上9時半左右，有20人到此避難。
鳥取縣政府上午請求自衛隊救災，進行除雪、協助將受困雪地的汽車移至別處、發放食品等的作業。到了今天傍晚，車子受困的情況漸漸解除。
日本放送協會（NHK）報導，1名從島根縣搭乘巴士前往大阪的70多歲男性乘客受訪時表示，昨晚巴士經過鳥取縣智頭町之後，許多車子受困雪地排成車陣，巴士停在附近的便利超商前，乘客在巴士中過夜，當時很擔心不知何時才能回家。
受到大雪影響，鳥取縣智頭町販賣食物的店鋪今天未能補貨，飯糰、便當、麵包等幾乎都賣光了。上午許多駕駛前來購買速食麵。店家很擔心明天商品也無法運進來。1060124
(中央社)
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