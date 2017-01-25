搭台灣虎航玩韓國釜山、大邱 省錢輕鬆遊

釜山機張市場鮮美的長腳蟹。圖：張佩芬

冬柏島上的APEC會議世峰樓。圖：張佩芬

有1500年歷史的桐華寺。圖：張佩芬

桐華寺旁冬日白雪覆蓋的瀑布流水。圖：張佩芬

韓服體驗新鮮又好玩，圖右起中視主播鐘季容、攝影記者葉韋麟。圖：張佩芬

從前山展望台俯瞰絢麗燈火。圖：張佩芬

韓劇迷想到韓國吃烤五花肉、燉排骨，買韓流美妝品，現在可以以更低廉的價格進出韓國了。低成本航空台灣虎航飛繼大邱之後新開釜山航線，廉航機票都是賣單程，旅客可以自由選擇雙城進出，且兩地物價比首爾低，所有想買的韓流商品一應俱全，輕鬆又省錢。

2016年台灣前往韓國旅客有80.84萬人次，年增率高達61.65％，根據旅遊機票搜尋引擎公布的一項調查，2017年國人最想去的旅遊新興景點是韓國，但是首爾物價偏高，如果選擇釜山與大邱，可以玩得更經濟實惠，且兩地間高鐵僅有38分鐘車程，十分便捷。

釜山觀光公社本部長張泰淳，推薦著名的海雲臺冬柏島，島上滿山都是山茶花，每年11月到次年4月是山茶花的花季，目前已經開始開花，4月是最盛開的季節，搭配冬柏、松樹加上海景，是國際遊客與當地人旅遊健走的好地方，島上有APEC會議世峰樓，是聽濤看海的好景點。海東龍王宮寺也是參拜觀海的好去處。

到海港城市，自然要吃海鮮，機張市場的長腳蟹，服務人員已經剪開的蟹腳，一拉就可以整條吃下，還有蟹膏炒飯，絕對豐盛飽足。另著名的河豚湯，鮮甜清爽，搭配各式韓式小菜，不可錯過。想要吃精緻的韓國宮廷菜，也有各種價位可以選擇，讓你吃得起。

大邱紡織工業發達，不但是時尚之都，DTD纖維博物館，介紹百年流行服飾的變遷，讓遊客深入認識纖維產業與現在正夯的碳纖維自行車，未來可出現的防彈防火衣，則透過卡通影片傳達想像空間。

前山展望台與桐華寺算得上是大邱的五星景點。前山展望台每年的11月中到2月底，以纜車、燈塔與相鄰的知名樂園E WORLD，在冬天舉辦特別的星光慶典，從11月19日到明年2月28日為止，利用聲光效果打造出絢麗多彩，浪漫夢幻的夜間慶典，並幫大型聖誕樹點燈，在寒冷的冬天，吸引無數情侶緊緊相依而至。

桐華寺則位於從大邱市中心向東北22公里處的八公山南側，是新羅炤知王15年西元493年極達和尚所建，後因冬季梧桐樹依然盛放，改名桐華寺，至今已逾1500多年。寺廟入口處古木蒼蒼，寺旁清澈的瀑布流水經過，冬季下過大雪，潔淨的白雪讓清修之地頓時成為的藥師佛的琉璃世界。

現在的大雄殿是從1727年創建之後，包括念佛庵等6個尼庵一併保留下來的建築，殿內供有一尊高達33公尺祈願平安的統一藥師如來佛像，以集聚國民對於實現統一的願望。這裡也是管理大邱慶北區域的大韓佛教曹溪宗的第九教區本寺。

大邱出過三位總統，包括朴正熙、盧泰愚與現任總統朴槿惠，是三星集團發源地，也是知名韓星宋慧喬、孫藝珍的出生地，也是韓國庶民美食炸雞的發源地。

大邱廣域市文化體育觀光局長鄭豐永介紹，大邱每年6月底的舞台劇慶典、7月底的炸雞啤酒節、9月的麵條節、10月的歌劇節，11月中到2月底有「83塔燈節」，精彩活動不斷，另大邱在對日抗戰時古蹟都未受到損害，也是文化之都。

在大邱血拚，除了有號稱全世界最大的新世界百貨，東城路商圈聚集了商場百貨、流行品牌服飾店與電影院，紀念韓國民歌手金光石的金光石街，吸引文青造訪，街頭表演、大型壁畫與藝術家手工品等，讓這條特色小街被選為「韓國景點100選」。

大邱著名的美食前10名，被稱為大邱10味，包括辣牛肉湯、烤海豚魚、鮮肉(塊肉)、東仁洞燉排骨、黃面條、扁餃子、末腸燒烤、鍋燒烏冬、涼拌生魚片及田鱵魚辣湯等，另像和平市場雞胗街、安吉朗烤牛腸街等，都是平民美食，可以每天嘗試不同美味。

(工商)