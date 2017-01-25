台學者抄襲陸學者文章 遭舉報後被撤稿

近日台北市立大學一名教授徐榮崇，其與學生投稿在學術期刊的文章，被大陸學者發現有大量抄襲，大陸學者憤而向該期刊舉報，期刊隨後撤除徐榮崇的文章，徐榮崇也在事後發表致歉聲明，但因其只提及「未能善盡第一作者職責」、「未能正確做出引注」，被大陸原作者認為避重就輕，而將完整的抄襲內容公布。

澎湃新聞報導，1月23日，大陸廣東中山大學人類學系副教授段穎在微信公號「中國人民大學人類學研究所」上發文，曝光《華僑華人文獻學刊》（第三輯）中《面對家鄉：泰北華人跨界的調適與認同》一文，嚴重抄襲自己的著作《泰國北部的雲南人——族群形成、文化適應與歷史變遷》（社會科學文獻出版社，2012）。

根據段穎的聲明，涉嫌抄襲一文的作者為台北市立大學徐榮崇教授和碩士生簡旻蓉。段穎表示，自己與徐榮崇於某次學術會議中相識，自己的著作是他親贈給徐榮崇的，「不想卻遭此惡劣抄襲！」

段穎說，在發現抄襲後，《華僑華人文獻學刊》編委會核對後，及時與他聯繫，先行致歉，並商議撤稿事宜。

之後徐榮崇教授在微信群裡致歉，表示「本人在此聲明，由於本人未能善盡第一作者之職責，致使發表於2016年《華僑華人文獻學刊》第三輯之〈面對家鄉：泰北華人跨界的調適與認同〉論文(176-202頁)，多處使用段穎教授專著《泰國北部的雲南人─族群形成、文化適應與歷史變遷》一書之內容，且未能正確做出引注」

讀到此致歉後，段穎非常憤怒，他表示，如此聲明，完全置抄襲事實於不顧，僅將大面積抄襲一事視作「未能善盡第一作者職責」、「未能正確做出引註」 ，避重就輕，毫無悔過之意。他強調，鑑於事態嚴重，有關學術規範與學者尊嚴，現決定將此事公之於眾，以求共同維護學術共同體的聲譽。

段著： 「孤軍群體自身的利益直接關係到成員的生死，無疑被放到了行動、決策的首位；二是在極端惡劣、複雜的社會環境中，唯有凝聚群體的力量，團結一致，共同應對時局的艱難、困苦，才可以獲得更多的生存機會，因之，在硝煙瀰漫、戰火紛飛的年代，軍隊組織與行動對這批背井離鄉的雲南人而言意味著生存和希望；三是軍隊作為統治的工具，在特定時期，其運作至少可以使得群體的行動統一、快捷、有效，從而避免因群體內部分歧、衝突而消耗整體力量……孤軍同時也是一個具有嚴格、明確邊界的社會組織……（頁75）」

徐、簡文：「他們在進行任何行動或決策時，總會將生死與群體自身的利益放在第一位；他們知道唯有凝聚群體的力量，團結一致，共同應對時局的艱難、困苦，才可以在極端惡劣、複雜的環境中，獲得更多的生存機會；而且通過軍隊，才能統一、快速、有效指揮群體行動，避免因分歧、衝突而消耗力量。……建立獨特、嚴格的、明確邊界的社會組織（頁181）」

段著： 「孤軍作為特定的群體，從其成員組成上我們不難看出，共同的地緣、血緣關係對軍隊凝聚力的形成起到了重要作用。在孤軍中，同鄉和親戚比比皆是，對雲南子弟兵的認同也強化了他們的群體意識和情感歸屬。其二，就其功能和結構而言，軍隊內外之別十分明確，等級森嚴，權責分明。而且，如張雯勤所言，第三、第五兩軍的運作以及隨後對難民村的管理、統治，實際上也是漢文化傳統中家長制的運用，特別是在軍隊沒有從屬、孤懸海外之時，忠、孝思想成為軍隊管理、控制的文化原則，兩軍軍長自然成為了這個大家族的家長（Chang，2002:139-143）」（頁75-76）

徐、簡文：「孤軍作為特定的群體，從其成員組成不難看出，共同的地緣、血緣關係對軍隊凝聚力相當重要，同鄉和親戚關係比比皆是，如雲南子弟兵。這強化了他們對群體意識和情感歸屬的認同。而且，在等級森嚴、權責分明的軍隊中分外明確。其實，第三軍、第五軍的運作以及隨後對難民村的管理，實際上也是中華文化傳統中家長制的運用，特別是在軍隊失去了政治從屬孤懸海外之時，忠、孝則成為軍隊管理、控制的文化原則，因此，第三軍、第五軍軍長自然成為這個大家族的家長，強化了他們對中華文化傳統的遵循。」（頁181）

段穎共列舉了20多段被抄襲的文字段落，抄襲篇幅將近30頁。

(旺報)