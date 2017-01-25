樂來越愛你追平紀錄 獲奧斯卡14項提名

美國影藝學院今天公布89屆奧斯卡金像獎入圍名單，廣獲好評的「樂來越愛你」獲得最佳影片、最佳導演、最佳男女主角等14項提名，追平「鐵達尼號」與「彗星美人」保持的紀錄。

新銳導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導的浪漫追夢音樂劇「樂來越愛你」（La La Land），月初在金球獎囊括創紀錄的7座獎項後，廣獲看好在奧斯卡獎也將備受青睞，但很少人想到竟會如此風光，獲得多達14項提名，與1997年的「鐵達尼號」（Titanic）和1950年的「彗星美人」（All About Eve）不相上下。

除了32歲的達米恩查澤雷，「樂來越愛你」男女主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和艾瑪史東（Emma Stone）也如期獲得提名，將角逐金像獎。

科幻片「異星入境」（Arrival）和「月光下的藍色男孩」（Moonlight）同獲八項提名，並列第二。

過去兩年奧斯卡獎都因提名人選過度集中白人而引發爭議，影藝學院今年力促增加多元性，今天公布的入圍名單明顯反映出這種結果，有多位非裔演員和影人獲得提名。

在最佳男主角獎項，雷恩葛斯林贏得小金人呼聲很高，但面臨四位對手競爭，包括「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）的凱西艾佛列克（Casey Affleck）、「藩籬」（Fences）的丹佐華盛頓（Denzel Washington），「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）的安德魯加菲（Andrew Garfield）和「神奇隊長」（Captain Fantastic）的維果莫天森（Viggo Mortensen）。

問鼎最佳女主角的除了艾瑪史東，還有「愛侶」（Loving）的蘿絲奈格（Ruth Negga）、「第一夫人的秘密」（Jackie）的娜塔莉波曼（Natalie Portman）、「她的危險遊戲」（Elle）的伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）和「走音天后」（Florence Foster Jenkins）的梅莉史翠普（Meryl Streep）。

獲提名角逐最佳影片的電影有九部，除了「樂來越愛你」，還有「異星入境」（Arrival）、「藩籬」（Fences）、「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）、「月光下的藍色男孩」（Moonlight）、「漫漫回家路」（Lion）、「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）、「赴湯蹈火」（Hell or High Water）和「關鍵少數」（Hidden Figures）。

頒獎典禮定於2月26日舉行。1060125

(中央社)