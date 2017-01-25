暴雨成災 加州50縣市進入緊急狀態
美國加州近期遭遇連續多場暴風雨天氣來襲，狂風暴雨加上冰雹天氣，導致多處地區出現淹水以及泥石流等嚴重災情。加州州長布朗(Jerry Brown)昨晚宣布，加州50個縣市進入緊急狀態。
過去兩個星期以來，加州各地普降暴雨，造成不同程度的災情，包括房屋和道路淹水、車輛受困、路樹倒塌、泥石流以及公路受損等，災情還釀成人員傷亡。在這段期間因為暴雨天氣導致至少4人死亡、3人失蹤以及大批民眾需要救援人員在洪水中搜救，險象環生。
加州州長宣布進入緊急狀態的50個縣市，包括南加州洛杉磯、聖伯納迪諾、聖塔芭芭拉以及聖地牙哥等地，還有北加州的州府沙加緬度、舊金山、阿拉米達縣、馬林縣與納帕縣等等，受影響區域涵蓋了加州北、中、南地區。
布朗州長的這項緊急狀態令，主要有兩項緊急告示，對於近期受嚴重風暴災情影響的縣市，確保有撥款可以提供災區因應暴雨帶來的損壞並且重建當地社區。
(中時電子報)
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