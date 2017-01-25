AirAsia 將成為亞洲第一個飛往美國的低成本航空

AirAsia將成為亞洲第一個飛往美國的低成本航空。圖：業者提供

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia正式宣布已經獲得美國聯邦航空總署許可，可正式將航班飛往美國，成為亞洲第一個獲得許可營運飛往美國航班的低成本航空公司，除了AirAsia經營長程運輸的AirAsia X，其他AirAsia集團航班皆可為美國境內的任何目的地提供運營服務。

AirAsia長程運輸(AirAsia X)目前已經開始籌備包括夏威夷等航線規劃。AirAsiaX集團執行長Kamarudin Meranun表示：這是AirAsia X的一個重要的里程碑，以往我們的佈局大多集中在亞洲、澳洲以及中東，我們很高興能夠成功進入一個全新的市場，而且是超越亞太地區市場的服務。我相信我們的乘客一直對於我們Fly-thru 轉機服務等獲獎服務非常滿意。

同時為了擴展我們的航線佈局，我們也希望能夠復飛倫敦的航程，我們正在努力中等待最後批准。在此，我要感謝所有AirAsia員工的努力讓這一切發生，特別是AirAsia集團首席營運長Anaz Ahmad Tajuddin，非常遺憾地他在兩個禮拜前過世，如果沒有他的付出與努力，我們不會有今天這樣的突破，而他面對癌症的勇敢，驅使我們不停地往前進度，今天這個成果是給你的。

作為市場上旅遊與科技應用的領導者，AirAsia X提供手機應用程式、機上無線網路、互動型旅遊手冊、轉機服務(Fly-Thru)等全面旅遊體驗。轉機服務(Fly-Thru)讓AirAsia航線網路達到極大緊密化，當乘客藉由吉隆坡轉往澳洲、 印尼等地，享受行李直掛到最終目的地的服務，免去重新 Check-in的麻煩。

(工商)