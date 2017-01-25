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越捷航空將開通河內往返新加坡新航線。圖：越捷提供

Vietjet越捷航空宣佈，將於2017年4月27日開航河內往返新加坡新航線，單程票價約新台幣600元（20美元）起，以滿足兩地商務及旅遊的需求。

河內往返新加坡的航班將每日營運，單程飛行時間為2小時55分，去程航班上午10時自河內起飛、下午1時55分抵達新加坡；回程航班下午2時55分自新加坡起飛、下午4時50分抵達河內。

旅客即日起每日下午1時至3時可於越捷官網或是臉書專頁點選「訂票」、或撥打0800-661-886 客服專線，訂購該航線促銷機票。

河內為越南首都，是一座充滿文化遺址與法式建築的千年古都，台灣人所熟知的景點 – 下龍灣距河內僅有170公里。越捷目前經營每日往返台北、河內航班，提供台灣旅客便利的飛行選擇。

(工商)