越捷航空將開通河內往返新加坡新航線
Vietjet越捷航空宣佈，將於2017年4月27日開航河內往返新加坡新航線，單程票價約新台幣600元（20美元）起，以滿足兩地商務及旅遊的需求。
河內往返新加坡的航班將每日營運，單程飛行時間為2小時55分，去程航班上午10時自河內起飛、下午1時55分抵達新加坡；回程航班下午2時55分自新加坡起飛、下午4時50分抵達河內。
旅客即日起每日下午1時至3時可於越捷官網或是臉書專頁點選「訂票」、或撥打0800-661-886 客服專線，訂購該航線促銷機票。
河內為越南首都，是一座充滿文化遺址與法式建築的千年古都，台灣人所熟知的景點 – 下龍灣距河內僅有170公里。越捷目前經營每日往返台北、河內航班，提供台灣旅客便利的飛行選擇。
(工商)
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