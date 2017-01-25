天成TICC世貿會館「濃情起司季」 起司甜點華麗登場

天成大飯店TICC世貿會館濃情起司季。圖：業者提供

張濃郁的起司甜點總讓人忍不住一口接一口，感受那於口中綿密的滋味，天成大飯店TICC世貿會館即日起至2017/2/28推出期間限定的「濃情起司季」，西點副主廚精選歐美7款起司，獻藝8款繽紛華麗的甜點，包含「起司二重奏」、「黑莓白起司慕斯」、「甜梨帕瑪森起司」等，單點每份NT$120+10%起，套餐搭配飲品NT$199+10%起，香濃滋味讓您吃在口中、濃情在心中。

為打造豐富多元的起司系列甜點，天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Café西點副主廚宋龍珠精選多種質地不同的起司，依其濕度及口味濃郁度演繹各具特色的繽紛滋味。義大利「帕瑪森起司」（Parmesan）質地堅硬、香氣濃厚，味道鹹中帶甜，選其為基底製成的「甜梨帕瑪森起司」實為香醇濃郁；質地柔軟且綿密滑順的法國「布里起司」（Brie），則屬口感溫和、帶有水果風味的起司，以其打造「布里起司桃子塔」，即以清新口感為特色。

另選用軟滑清甜的義大利「瑞可達起司」（Ricotta）、略帶酸味的荷蘭「茅屋起司」（Cottage）、濃度高純的義大利「馬司卡邦起司」（Mascarpone），以及富有鹽味的希臘「費塔起司」（Feta），分別演繹出「瑞可達起司西柚蛋糕」、「檸檬茅屋起司蛋糕」、「馬司卡邦起司馬卡龍」和「黑醋栗羊奶起司布丁」，樣樣皆具獨特風味，每一款都充滿驚奇。

天成飯店集團餐飲營運處營運長石益鳴表示：「全世界有上千種起司，製作過程的凝固方式、含乳量的差異，也讓起司呈現口感、質地、風味的不同，此次天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Café更精心發想出濃情起司甜點，以起司綿密醇厚的口感特色，讓客人充分品味濃情蜜意，在冬季品嚐起來滋味倍感濃郁，預料會吸引不少喜愛起司的饕客，帶動業績成長」。

(工商)