天成TICC世貿會館「濃情起司季」 起司甜點華麗登場
張濃郁的起司甜點總讓人忍不住一口接一口，感受那於口中綿密的滋味，天成大飯店TICC世貿會館即日起至2017/2/28推出期間限定的「濃情起司季」，西點副主廚精選歐美7款起司，獻藝8款繽紛華麗的甜點，包含「起司二重奏」、「黑莓白起司慕斯」、「甜梨帕瑪森起司」等，單點每份NT$120+10%起，套餐搭配飲品NT$199+10%起，香濃滋味讓您吃在口中、濃情在心中。
為打造豐富多元的起司系列甜點，天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Café西點副主廚宋龍珠精選多種質地不同的起司，依其濕度及口味濃郁度演繹各具特色的繽紛滋味。義大利「帕瑪森起司」（Parmesan）質地堅硬、香氣濃厚，味道鹹中帶甜，選其為基底製成的「甜梨帕瑪森起司」實為香醇濃郁；質地柔軟且綿密滑順的法國「布里起司」（Brie），則屬口感溫和、帶有水果風味的起司，以其打造「布里起司桃子塔」，即以清新口感為特色。
另選用軟滑清甜的義大利「瑞可達起司」（Ricotta）、略帶酸味的荷蘭「茅屋起司」（Cottage）、濃度高純的義大利「馬司卡邦起司」（Mascarpone），以及富有鹽味的希臘「費塔起司」（Feta），分別演繹出「瑞可達起司西柚蛋糕」、「檸檬茅屋起司蛋糕」、「馬司卡邦起司馬卡龍」和「黑醋栗羊奶起司布丁」，樣樣皆具獨特風味，每一款都充滿驚奇。
天成飯店集團餐飲營運處營運長石益鳴表示：「全世界有上千種起司，製作過程的凝固方式、含乳量的差異，也讓起司呈現口感、質地、風味的不同，此次天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Café更精心發想出濃情起司甜點，以起司綿密醇厚的口感特色，讓客人充分品味濃情蜜意，在冬季品嚐起來滋味倍感濃郁，預料會吸引不少喜愛起司的饕客，帶動業績成長」。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。