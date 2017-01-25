不聽陳情？川普上任 即關閉民眾專線
川普總統在上任就職演說中表示，他會傾聽平民的聲音，長久以來被國家忘記的人民不會再被忽視，但是實際情況卻不是這樣？川普上任後白宮網頁上的連絡電話網頁已經從官網撤除，而過去供聽障民眾使用的陳情電話專線，根本無法接通。
白宮官網whitehouse.gov過去提供民眾撥打陳情電話的專線，目前撥打的回音都是「目前關線」(currently closed)，只剩下留言功能。另外提供聽障民眾的訪客辦公室(Visitors office)的電話，已成無效電話號碼，而提供聽障民眾陳情的專線，則無人接聽。
移民權益團體「公平移民改革行動聯盟」發言人馬托斯(Kica Matos)稱白宮撤連絡專線電話「是史無前例的，並且令人深感挫折的。」
他說：「美國民眾的聲音有權利被政府聽到，政府有義務聆聽人民的聲音。」
(中時電子報)
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