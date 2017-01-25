NBA》老鷹隊KissCam求婚 竟然是假的

近期在Youtube流傳一則短片┴內容是亞特蘭大老鷹隊主場大玩「接吻鏡頭(Kiss Cam)」，男球迷面對鏡頭和女友親吻後，拿出戒指求婚，不料身旁友人高興的用力拍了男主角的背，戒指被拍落，瞬間周圍的人一起尋找戒指。也讓女主角從又驚又喜，變得失望和生氣。但現在發現，這應該是「假求婚」。

(中時電子報)