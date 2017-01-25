打臉歐巴馬 川普解禁美加輸油管計畫
美國總統川普一上任就以行政命令推翻多項前總統歐巴馬的決策，今天又添一項，對於遭歐巴馬封殺的美加輸油管計畫「基石XL」(Keystone XL)以行政命令為其放行，讓原本胎死腹中的計畫又得以向前一步。另一項「達科塔通道」油管計畫也獲川普支持。
川普在白宮表示，有關「基石XL」輸油管道的興建計畫，將按照美國政府官員在重新協商中提出的需求和條件來進行。川普向在場的記者表示，「我們現在要開始製造輸油管了」。
這份行政命令中表明，在美國製造的輸油管道必須使用美國生產的材料，同時會對協助輸油管工程規管程序的流暢並縮短環境影響評估的時程。
川普為「基石XL」計畫解禁，受到國會共和黨人的歡迎，不過環保人士則大力抨擊。該項目是興建一條從加拿大亞伯塔省一直延伸到美國德州墨西哥灣沿岸煉油廠的輸油管道，方便將加拿大出口到美國的原油輸送。
過去歐巴馬執政期間，認為該計畫將影響到美國對氣候變遷的努力，在2015年年底以「不符國家利益」以及「無助於長期經濟成長與降低油價」等理由封殺該項目。由於輸油管線涉及通過邊境，需要總統批准才能過關，因此計畫胎死腹中。
「基石XL」全長2700公里，投資金額達80億美元。過去任職於艾克森美孚公司（Exxon Mobil）的國務卿被提名人提勒森（Rex Tillerson）長期以來都支持該項目。
另外，川普今天也支持在南、北達科塔州的「達科塔通道」油管計畫，該計畫是由德州的一家能源公司Energy Transfer Partner興建1,200英里的輸油管，將北達科塔州的油輸往南達科塔州以及愛荷華州。
由於該計畫會經過印地安人文化區以及水源保護區，一直受到當地居民和環保團體的反對，但該能源公司則堅稱管道建設是安全的，不會危及環境。
(中時電子報)
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