幫助勝選 川普傳請FBI局長柯米留任

柯米被認為助川普勝選有功，傳會續任FBI局長。(圖片取自美聯社)

美國聯邦調查局（FBI）局長柯米因為在去年總統大選前，聲稱要再調查電郵門事件，導致希拉蕊選情不佳，被認為是敗選主因之一。媒體傳柯米可能將續任局長一職，他也無意請辭。

柯米2013年被前總統歐巴馬任命擔任FBI局長，任期10年，但因為處理前國務卿希拉蕊電郵門案時引發爭議，正被調查。不過歐巴馬卸任後，柯米曾表示他無意請辭。

川普上班第一天會見執法單位時，就特別讓柯米出列，和他握手、擁抱，互動良好。報導指，柯米告訴局內同僚川普要求他留任，但川普未正面回答，白宮也未有回應。

聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）在美國大選前不到兩星期，表示發現電郵門新郵件在希拉蕊首席幕僚艾貝丁（Huma Abedin）分居夫婿韋納（Anthony D. Weiner）的電腦上，導致希拉蕊民調支持度大跌，雖然之後希拉蕊維持不被起訴的宣判，但政治傷害已造成，被視為希拉蕊敗選的主因之一。

(中時電子報)