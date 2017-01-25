湯姆漢克斯等成為奧斯卡提名遺珠

第89屆奧斯卡金像獎提名名單今晨公布，重量級奧斯卡影帝湯姆漢克斯今年卻沒擠上入圍名單，原本備受看好的艾美亞當斯也嘗到遺珠之憾。

美國影藝學院今天宣布第89屆奧斯卡提名名單，「樂來越愛你」入圍包括最佳影片、最佳導演與最佳男、女主角等共計14個獎項，追平了「鐵達尼號」與「彗星美人」保持的提名紀錄，風光不已。

不過，今年奧斯卡提名也出現「幾家歡樂幾家愁」的景象。

由奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演，真人真事改編的「薩利機長：哈德遜奇蹟」（Sully），不但沒能讓這位向來被認為是實力派的男星入圍最佳男主角，在其他獎項的提名當中也頻頻缺席，只入圍了最佳音效剪輯一個獎項。

好萊塢女星艾美亞當斯（Amy Adams）日前剛在好萊塢星光大道留名，擁有屬於個人的星形獎章，但她主演的科幻電影「異星入境」（Arrival）雖然入圍8個獎項，包括了最佳影片以及丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）入圍最佳導演，但艾美亞當斯卻沒有入圍最佳女主角。

在最佳導演獎項中，「演而優則導」的資深影星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）今年以「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）獲得提名。在1996年的奧斯卡頒獎典禮上，這位男星以「英雄本色」（Braveheart）勇奪最佳導演，相隔十多年後，今年能否在這個獎項連莊，現已引起好萊塢媒體熱烈討論。

曾以「震撼教育」（Training Day）在2002年贏得奧斯卡最佳男主角的丹佐華盛頓（Denzel Washington），今年以「藩籬」（Fences）再度問鼎奧斯卡影帝寶座。不過，「藩籬」雖然也風光入圍今年奧斯卡最佳影片，但身為這部影片導演的丹佐華盛頓，卻沒能獲得最佳導演提名。1060125

(中央社)