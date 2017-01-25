美司法部長任命聽證生變？
川普新內閣任命聽證會今天出現變化，獲提名為司法部長的賽森斯(Jeff Sessions)因有「新材料」而被押後表決。
加州選出的聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)在今天的參院司法委員會中指出，該委員會又收到188頁的有關司法部長提名人賽森斯的「新材料」有待檢視，另外，在上週六全美舉行的示威活動顯示全國女性對「平等權利與平等待遇」甚為憂慮，而「這一價值則是司法部長所應予捍衛的」。因此，這位民主黨籍的重量級參議員范士丹要求委員會將賽森斯的表決延後一周進行。
依參院委員會的議事規章，任何一位委員皆可要求延緩票決。在范士丹參議員的要求下，該委員會決議將賽森斯的任命聽證表決延至1月31日舉行。
除了司法部長賽森斯的任命聽證表決被延緩之外，參院各委員會今天順利的通過其他4位川普總統所提名的新內閣人選，包括了商務部長羅斯(Wilbur Ross)、運輸部長趙小蘭(Elaine Chao)、住房及都市發展部部長卡森(Ben Carson)以及駐聯合國大使海利(Nikki Haley)。這4位獲通過的閣員任命聽證，仍須交由參院全院之投票表決，才能定案。
(中時電子報)
關鍵字：司法部長、聯邦參議院、川普、賽森斯、Jeff Sessions
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