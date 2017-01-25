沉默無緣奧斯卡導演獎 美媒說是遺珠

我要評比

美國演藝學院公布第89屆奧斯卡金像獎入圍名單，馬丁史柯西斯來台取景拍攝的「沉默」無緣導演獎項，美國媒體直呼遺珠，梅爾吉勃遜因「鋼鐵英雄」入圍導演獎，是復出力作。

奧斯卡金像獎入圍名單公布後，美國「綜藝」（Variety）羅列9個被入圍名單排除的遺珠，以及3個出人意料的驚艷。

9個遺珠包括，「死待」（Deadpool）與「自殺突擊隊」（Suicide Squad）和「奇異博士」（Doctor Strange）都是改編自漫畫，奇異博士與自殺突擊隊入圍，死待則落空。

「異星入境」（Arrivals）入圍8項，可惜不包括女主角艾美亞當斯（Amy Adams），資深女星安妮特班寧（Annette Bening），最後也是同聲一嘆。

睽違大銀幕許久的男星休葛蘭（Hugh Grant），今年金球獎最佳男配角得主亞倫泰勒強森（Aaron Taylor- Johnson），金獎影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks），都是入圍名單沒份。

馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）曾獲得奧斯卡8度提名，且「沉默」（Silence）起初的聲勢也不弱，但是最後也僅入圍攝影獎項。

2004年「海底總動員」（Finding Nemo）獲頒最佳動畫獎項，而續集「海底總動員2：多莉去哪兒」（Finding Dory）卻入圍也沒撈到。

描述美國政界人士威納（Anthony Weiner）企圖東山再起的紀錄片「維諾」（Weiner），也因故事主人翁威納性愛照曝光影響觀感，而與提名失之交臂。

至於3個驚訝包括，非裔女星蘿絲奈格（Ruth Negga）入圍最佳女主角，亞倫泰勒強森雖然無緣入圍，卻成就「夜行動物」（Nocturnal Animals）另個男演員麥可夏儂（Michael Shannon），入圍男配角獎項。

梅爾吉勃遜（Mel Gibson）20多年前自導自演「英雄本色」（Braveheart），獲得導演與最佳影片大獎，這回告別酗酒而重新出發的新作「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）入圍導演獎項，備受矚目。1060125

(中央社)