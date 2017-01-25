NBA》不滿騎士陣容 詹皇：沒有上季好
(05:55更新內文)尋求衛冕的騎士，昨天在客場爆冷以122比124不敵缺少「一眉哥」安東尼戴維斯的鵜鶘，這是騎士近7戰的第5敗。「小皇帝」詹姆斯賽後受訪時直言，不滿騎士現有的陣容，指沒有上個賽季好。
談到騎士低迷近況，詹姆斯認為是陣容不夠好，「我只是希望作為一個團隊，我們並不應該滿足。」他說：「我快33歲了，(想爭取總冠軍)我經不起浪費時間。」最大勁敵勇士本季陣容大調整，迎來杜蘭特、威斯特(David West)、帕楚利亞(Zaza Pachulia)和麥基(JaVale McGee)。
騎士去年沒有續約後衛戴拉維多瓦和中鋒莫茲柯夫，也放棄瓊斯(Dahntay Jones)，在選秀上則挑選控球後衛費爾德(Kay Felder)，並簽下鄧里維(Mike Dunleavy)和「鳥人」克里斯安德生(Chris Andersen)。
然而「鳥人」因傷賽季報銷，近期騎士打包莫威廉斯(Mo Williams)和鄧里維，換來老鷹射手柯佛(Kyle Korver)。同時，詹皇列出能在例行賽幫助騎士的自由球員，如與快艇簽約的後衛費爾頓(Raymond Felton)，以及加盟公鹿的前鋒比斯利(Michael Beasley)。
「在例行賽，我們是一支頂級球隊，也是頭重腳輕(指上場時間太多)的球隊，我、厄文和洛夫，真的是頭重腳輕。」詹姆斯之前不斷強調騎士需要替補控衛，來減輕他和厄文的壓力。昨天比賽，詹姆斯打了44分鐘，厄文出賽42分鐘。「當你沒有足夠的體力時，這是很艱難的」，詹姆斯說。
(中時電子報)
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