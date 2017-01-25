迎戰川普 亞投行今年將擴增25國成員

如今已擁有57個會員國的亞投行，今年將再度擴張，迎來至少25個新成員加入。（圖/美聯社）

由大陸出資創建的亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank, 簡稱亞投行），現任行長金立群日前在專訪中表示，今年將有來自非洲、歐洲和南美洲至少25個新成員國加入亞投行陣營，並將大舉擴張其投資計畫和版圖，似乎有意與美國新總統川普（Donald Trump）保護主義政策一較高下的意味。

據英國《金融時報》（Financial Times）報導，面對川普上台後高舉「美國優先」的旗幟，現任亞投行行長金立群日前在專訪中提到，「隨著中國快速發展成長，該是時候輪到我們貢獻的時刻了！中國需要借助亞投行來讓它在全球真正被認可。」目前已有57個會員、1千億美元（約3.13兆台幣）資本的亞投行，將在今年新推出20項新計畫，向全球借出35億美元（約1,098億台幣）的金額，協助各國進行基礎設施建設。

現任亞投行行長金立群（圖左）拜訪俄國總統普丁（圖右）。（圖/美聯社）

總部設於北京的亞洲基礎設施投資銀行，於去年（2016）1月正式開業。從開放申請加入至今，已有包含英國、澳洲、德國、瑞士、南韓、新加坡、俄羅斯和巴西等57個國家加入為會員，其中亞洲國家37個、非亞洲區域內國家共20個。新成立的亞投行除了將提高中國在世界金融體系的影響力，更能補足目前世界銀行（World Bank）和亞洲開發銀行（Asian Development Bank）對亞洲各國挹注資金的不足。

目前掌握世界銀行的美國和亞洲開發銀行的日本，因國家利益衝突而並未申請加入。在美國正式退出跨太平洋夥伴協議（The Trans-Pacific Partnership）的當下，大陸將有機會聯合澳洲等亞太國家，重組或另組一套國際協議，並以亞投行為其背書和資助，成為一個新興的國際秩序。

(中時電子報)