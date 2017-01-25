迎川普時代 陸強勢回應南海與一中
大陸發言人陸慷今天接受美國國家廣播公司（NBC）專訪表示，「一中政策百分之百不可談判」；對南海主權爭議，他則說，這是中國和區域國家間的事，美國對南海諸島沒主權。
就在白宮發言人史派瑟昨天指出，美國總統川普政府會捍衛美國在南海的利益，「如果這些島嶼實際上是位於公海、不屬於中國所有，美國當然會確保捍衛國際領域不被某一個國家給掌控」。
而根據NBC網站刊載今晚將播出的陸慷專訪部分內容，他一臉嚴肅、針對南海與台灣表達中方的嚴正看法。
美國記者問陸慷，「如果川普採取更進一步的動作承認台灣、中國如何回應？」。陸慷說，他不會預先評斷美國的作法，但是，他指出「我們（中國）的立場非常清楚，有兩點，第一、『一中政策』已是美中關係的根基，第二、這個議題觸及中國的核心利益，沒有任何可拿來當談判或是當成籌碼。」
記者追問他，「這聽起來像是毫無可談的空間」，陸慷回答，「我指的是『一中政策』」，記者再問，「是百分之百（不可以）？」，陸慷回答，「百分之百（不可）」。
關於南海，陸慷也強勢指出，他在未點名史派瑟的情況下說，美國沒有立場說這是屬於國際領域，不同聲索方間也許有對主權及南海上的島嶼有歧見或爭論，但不是與美國，這或許是中國與區域其他國家之間的事。
記者追問，「你是說這不關美國的事嗎」？陸慷則回答：「不是，我是說『這不是美國的領土，也不是國際領域』。」1060125
(中央社)
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