從水下到餐桌！「貢寮鮑」產地影片上映啦

貢寮鮑VS 小皮。（新北市漁業處提供）

東北角得天獨厚的天然條件，繁殖出在地優質的石花菜、九孔、鮑魚等天然海產，極富盛名的海鮮美食，但氣候變遷及疾病問題，一直是漁業界看不見的巨大威脅，這些產業的背後，有著漁民堅毅的決心、漁會的努力以及官、學界的默默的支持與協助，成就的是大海交給人類的在地文化。

現在，新北市政府邀請網路紅人前往產地，陪伴潛水伕下水採集，以鏡頭傳達產地直送的美味，更了解產業背後的故事。

餵食貢寮鮑的龍鬚菜。（新北市漁業處提供）

從水下到餐桌，麥克&小皮帶你看透貢寮鮑

網路紅人得體夫婦（李麥克&小皮）活絡於網路世界(可於臉書搜尋「得體夫婦」)，主拍攝旅行相關創意影片，曾獲旅遊網站kkday 2016年2月最佳情人旅行獎及訊連科技「2016年就是愛旅行創意影片競賽」全球性活動亞軍，並擔任立榮航空澎湖酷企鵝專機推廣大使。

本次特別與得體夫婦合作，邀請得體夫婦前往貢寮鮑養殖場，拍攝貢寮鮑從水下養殖、採集、分裝到餐廳烹飪的過程，與養殖戶潛水伕一起下水體驗貢寮鮑的養殖過程，影片完整呈現貢寮鮑係利用天然岩岸地形及海水進行養殖，並以天然海菜餵食長大，潛水伕與魚群共遊的影像，帶給影片製作群深深的震撼。

餵食照。（新北市漁業處提供）

得體夫婦表示，採鮑魚沒有想像中簡單，一天6個小時都在冰冷的海水中，就算穿上防寒衣，光是五分鐘還是讓我們冷到發顫，每一顆貢寮鮑都是漁民辛苦採集來的，我們好好珍惜那來自海洋中的瑰寶。

影片真實呈現 安心標章有保障

貢寮鮑是新北市府以「在地產-食在地」的產食關係、將東北角天然海岸以海菜餵食長大的九孔、鮑魚，合併命名為貢寮鮑，貢寮鮑肉質緊實，而且格外鮮甜，營養價值極高，是進口鮑魚等乾貨無法比擬的。

農業局長李玟表示，很高興能邀請得體夫婦深入產地，拍攝辛苦的漁民朋友，台灣素有九孔王國之稱，後來因為疾病問題而衰退，新北市府長久以來與漁會、養殖業者合作，將這產業從深處拉起，為的就是讓台灣的九孔王國再起，現在市府為能帶給市民最優良安全的水產品，特別輔導養殖業者接受不定期的水產品藥物抽驗及現場訪查工作，對於強化自主管理並通過認證的業者，我們給予「農漁產品安心標章」貼紙，提供消費者做為安全食品的識別證。

消費者只要購買有安心標章貼紙的產品，手機刷上QR碼，就能即時知道該產品的品項、經營業者、電話、地址、養殖地點與產品檢驗合格報告等詳細資訊，食品安全一目了然！

(中時電子報)