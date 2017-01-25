奧斯卡宣布入圍 串流平台片商有斬獲

以往奧斯卡金像獎盡是由發行院線片的片商包辦，但今年入圍最佳影片的「海邊的曼徹斯特」由亞馬遜發行，創下首個串流平台片商的片子，入圍奧斯卡最佳影片獎項的紀錄。

「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）是由演而優則製片的好萊塢男星麥特戴蒙（Matt Damon）等人監製，在今年鼓勵獨立製片的「日舞影展」（Sundance Film Festival）放映時，備受矚目。

串流平台片商亞馬遜（Amazon）以1000萬美元（約合新台幣3億1000餘萬元）的高價，買下這部影片的版權，使海邊的曼徹斯特在今年日舞影展更具話題性。

而奧斯卡公布入圍名單，海邊的曼徹斯特入圍最佳影片等6個獎項，更創下影史上首個由串流平台片商發行的電影，入圍最佳影片項目的歷史紀錄。

至於另個串流平台的片商Netflix也有斬獲，「憲法第十三修正案」（13th）入圍紀錄片項目，Netflix先前發行的紀錄片像是「維倫加」（Virunga）與「誰懂妮娜席蒙的心？」（What Happened, Miss Simone？），也曾入圍奧斯卡。

不過亞馬遜雖然承購海邊的曼徹斯版權，掛載於串流平台放映，但仍走戲院通路在院線上檔，而Netflix則專注於服務使用他們串流平台的訂戶，多數的影片並沒有嘗試其他的發行方式。

目前海邊的曼徹斯特票房已約有4000萬美元，加上入圍奧斯卡的號召，票房可望再成長，另值得一提，曼片的另個監製史都德（Kimberly Steward）是非裔。

她是繼脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）之後，影壇第2位監製的作品入圍奧斯卡最佳影片獎項的非裔製片。1060125

(中央社)