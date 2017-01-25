北東濕冷 夜晚冷空氣南下探14度

中央氣象局表示，今天台灣附近水氣偏多，北部、花東及中南部山區都容易下雨，一整天感覺涼涼的，尤其晚上又有一波冷空氣南下，中部以北及東北部夜晚將下探攝氏14度。

氣象局說，今天台灣附近水氣偏多，北部、花東地區和中南部山區持續容易下雨，尤其桃園以北及宜花降雨時間長，中南部地區也有局部飄雨的機率，外出記得攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象局指出，雲層遮蔽陽光，一整天感覺都涼涼的，北部及宜花高溫僅17至20度，中南部和台東也普遍只有21、22度；晚上中南部地區水氣開始轉乾，雲量漸少，不過同時又有一波冷空氣南下影響，使得中部以北及東北部夜晚到明天清晨氣溫將下探至14、15度，略有寒意，南部和花東也只有16、17度，請大家持續注意保暖。

氣象局提醒，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風，尤其深夜以後風力將再增強到陣風9至10級，沿海風浪較大，前往海邊活動或從事海上作業請注意安全。1060125

(中央社)