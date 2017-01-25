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黃贊倫遊走真實與虛擬！機器人大舉突襲當代館

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藝術家黃贊倫導覽
藝術家黃贊倫導覽。（當代館提供）

科技臉孔的人頭卻有馬身，看似毫無表情的臉卻拿著槍指著你！這是科技對人的反撲或是另場世界大戰的預警？台北當代藝術館實驗展展出【不曾到來的未來─黃贊倫個展】，藝術家意圖將人類最初對於「即將到來」的世界（yet to come），推衍成一種「尚未到來」的待續狀態，不斷誘引我們去期盼下一個將臨的文明。

黃贊倫〈標本〉
黃贊倫〈標本〉。（當代館提供）

真實與虛擬間營造未來的想像

藝術家黃贊倫置換不同時序下的空間與立場，將虛擬與真實並置，讓未來與現今交錯。邀請觀眾穿越至未來且置身其中，去覺察文明演進的過程中，我們該如何對未來進行想像與押注。

作品《標本》一詞意味著已過去/曾經過往的留存之物；但此作品中，被封存在古典容器內的標本，卻是一個現今仍然無法經驗的機器人，隱喻人類試圖去遙想的未來，終究得面對被歷史化的一天，觀眾因此被啟發想像「未來的未來」究竟會如何發展。

黃贊倫〈控制〉
黃贊倫〈控制〉。（當代館提供）

機器人大舉突襲當代館

本次展覽場域中的作品，無論是平面繪畫、動力機械，或是空間及錄像裝置，皆以「機器人」的形象呈現，活潑且逼真，例如《搖搖馬》被設定每15分鐘，會舉起手持的二次大戰武器，做出預備開戰的姿勢，觀眾彷彿成為戰場槍下的掠物。

黃贊倫作品
黃贊倫〈真實的笑容〉（左）、黃贊倫〈模仿〉。（當代館提供）

這些為了代替我們贏取未來所建造的機器人們，它們的使命於本展中不再是為了上戰場爭勝，而是被視為講述與紀錄未來戰爭歷史的重要文物。黃贊倫藉由作品強調，不論過去、現在、未來，及即將到來的未來，這些機器人的存在，雖持續被研發革新，但人們在應對虛擬化的科技世界裡，仍然抱持著勇氣與毅力，實屬難能可貴，從新作《天堂路》中即可充分看出。

黃贊倫作品
黃贊倫〈天堂路〉（左）、黃贊倫〈搖搖馬〉。（當代館提供）

創作與人道關懷接軌

黃贊倫長期觀察科技文明對於社會的影響，創作擅長機械合體及混種等手法，探討戰爭和新制武器等議題。從作品《搶灘》和《控制》即可窺見一斑，特別是《控制》，藝術家有意將真實的馬與機械兩者融合，模糊了真實血肉與機械複製的界線，重新定義生命。歷史上馬做為重要的戰爭工具，牠被人類操控為戰爭工具的形象，意指現今許多研發的新制武器，多淪為戰爭使用之途。黃贊倫的【不曾到來的未來】個展，關注社會層面議題，從人的思維出發，藝術的角度去發揮深層的人道關懷，盼能喚起觀眾的群聚意識，真切地思考未來社會的走向。

黃贊倫〈搶灘〉
黃贊倫〈搶灘〉。（當代館提供）
開幕大合照
開幕大合照。（當代館提供）

【不曾到來的未來─黃贊倫個展】

時間：2017 / 1 / 21（六）-2017 / 03 / 05（日）

場地：台北當代藝術館實驗展場

(中時電子報)

「台北當代藝術館」官網
台北當代藝術館 Facebook

關鍵字：黃贊倫藝術科技當代館
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