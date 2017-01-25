不顧禁令 以國執意將增設2千多個屯墾區

以色列總理內坦雅胡預計下個月將訪美，屆時會與川普進行屯墾區會談。（圖/美聯社）

不顧去年年底由聯合國安理會（United Nations Security Council）做出的禁令，以色列國防部做出最新宣示，將在約旦河西岸地區（West Bank）增設至少2,500個新的屯墾區，此舉勢必再次造成中東局勢緊張。以色列選擇此時增建，顯然是看準美國新總統川普（Donald Trump）親以的立場，必然給予他們大力的支持。

據路透社（Reuters）報導，以色列國防部日前做出最新的宣告，將不理會聯合國去年通過的禁令，在約旦河西岸新增至少2,500個屯墾區，以國官方表示，「此次擴建將能滿足當地日常生活所需。」上週日美國新總統川普才剛與以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通過電話，並由新任白宮發言人史派塞（Sean Spicer）表示，兩人將於下個月在華府會面，並將擴大討論新設屯墾區等相關事務，史派塞更說，「以色列一直是（美國）強力的盟邦，（川普）想更加強與拉近兩國的關係。」

仍在興建中的以色列屯墾區。（圖/美聯社）

在約旦河西岸屯墾區外駐守的以國軍警。（圖/美聯社）

以色列透過在邊界和「仍有爭議地區」建造屯墾區，一方面化解自己內部的人口與經濟壓力外，一方面則是欲鞏固多次中東戰爭後所攻佔的「領土」，故目前最多且最大範圍屯墾區多在約旦河西岸、加薩走廊（Gaza Strip）或東耶路撒冷（East Jerusalem）一帶。此舉讓長期被壓抑的鄰居巴勒斯坦非常不滿，多次向國際和聯合國控訴以方非法之舉而未果，卻在去年年底安理會會議期間，在美國歐巴馬（Barack Obama）政府棄權下，全票通過禁建屯墾區一案，更一度引發以色列大動作的外交抗議行動。

如今仍有55萬名屯墾區居民分別住在約旦河西岸與東耶路撒冷，但若根據目前正談判中的以阿和平協議，這些區域的屯墾區恐怕都必須關閉，更別提新增擴建。巴勒斯坦政府發言人納比爾（Nabil Abu Rdainah）表示，「以國如堅持此舉將需自行承擔後果，畢竟這區域也是260萬巴勒斯坦人民的家園。這個（新增屯墾區）決定將再次讓此區陷入不安與動盪，並輕易地讓和平的成果一夕之間化為烏有。」如今歐盟（）已表態反對屯墾區政策，就看以色列最大盟友- 美國，川普和他的執政團隊將如何應對，是否能讓以巴真正享受和平的滋味。

(中時電子報)