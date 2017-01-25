今晨淡水低溫13度 北東下雨天 中南部飄雨晚轉乾

臺南以北及宜蘭低溫約１３至１５度，高屏及花東１６、１７度，天氣方面，由於水氣偏多，北部及東半部有短暫雨，尤其在基隆北海岸及宜蘭降雨時間較長、雨量也較多。(本報系資料照)

今天（２５日）受冷氣團影響，各地氣溫還是較低，淡水清晨０６:００測得最低溫１３度，而在臺南以北及宜蘭低溫約１３至１５度，高屏及花東１６、１７度，白天由於雲量偏多，北部及宜花高溫僅１６至１９度，中南部和臺東也普遍只有２１、２２度，提醒大家持續注意保暖；稍早氣象局也針對新北市、基隆市發布大雨特報，提醒民眾出門記得攜帶雨具。

根據中央氣象局資料顯示，天氣方面，由於水氣偏多，北部及東半部有短暫雨，尤其在基隆北海岸及宜蘭降雨時間較長、雨量也較多，而中南部山區也有局部短暫雨，在平地也有局部飄雨的機率，外出記得攜帶雨具備用，晚上之後隨著臺灣附近水氣逐漸減少，中南部地區將轉為晴到多雲的天氣。

而今天臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有８至９級強陣風，沿海風浪也較大，前往海邊活動或從事海上作業請注意安全。

另外，未來一週（２６至３１日）前期主要是水氣轉乾和回溫的趨勢，天氣晴朗舒適，不過下週三（３０日）起又有東北季風南下造成降溫，臺灣附近水氣也有再度增多的趨勢。

(中時電子報)