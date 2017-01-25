奧斯卡入圍名單誤植 美國媒體擺烏龍
美國廣播公司（ABC）發布的第89屆奧斯卡金像獎入圍名單，誤植湯姆漢克斯與艾美亞當斯，入圍最佳男女演員獎項，ABC隨即發表聲明致歉。
ABC的聲明指出，今晨發布的消息，美國廣播公司數位部門（ABC Digital），曾在奧斯卡的官網，短暫張貼錯誤的入圍名單，美國演藝學院（AMPAS）在官方推特（Twitter）網頁公布的才是正確版本。
聲明指出，ABC很快發現並隨即更正錯誤，造成美國演藝學院、各大媒體與粉絲的困擾，在此表達誠摯歉意。
美國廣播公司負責轉播奧斯卡金像獎頒獎典禮，誤植的入圍名單是廣受矚目的最佳男主角與女主角獎項。
科幻電影「異星入境」（Arrival）的女主角艾美亞當斯（Amy Adams），雖然曾5度入圍奧斯卡金像獎，但是今年入圍名單沒她的份，ABC卻擺烏龍。
至於金獎影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks），因主演「薩利機長：哈德遜奇蹟」（Sully），雖然被看好的呼聲不小，最後仍無緣入圍，ABC則讓湯姆漢克斯的影迷空歡喜一場。1060125
(中央社)
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