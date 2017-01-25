科學家重測 聖母峰高度變矮了 是因為...

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最近科學家將攜帶儀器測量聖母峰（Mount Everest）高度，確定是否地震讓這座全球最高峰少了1英寸。(圖片取自美聯社)

根據衛星資料顯示，聖母峰（Mount Everest）高度變矮，似乎因為尼泊爾兩年前發生的大地震而減少了一英寸（2.54公分），最近科學家將攜帶儀器測量聖母峰（Mount Everest）高度，確定是否地震讓這座全球最高峰少了1英寸。

2015年，尼泊爾發生芮氏規模7.8的大地震，釀成該國81年來最慘重的震災，加上鄰國印度、中國，死傷慘重，估計有上千人死亡。強震更引發聖母峰山區大雪崩，也改變了這個喜馬拉雅山（Himalayan）附近的地貌。

衛星資料當時顯示，受大地震影響，正式高度為海拔8848公尺的聖母峰，因此少了數毫米到一英寸（2.54公分）。但科學界一直對此存疑，尚未有定論，所以科學家一直企圖對聖母峰的探勘和測量。

為了求證，印度最高測量官員表示，一群科學家組成的團隊將至尼泊爾去測量聖母峰，釐清這座世界最高峰真正高度。

印度測量總監拉奧（Swarna Subba Rao）說：「尼泊爾大地震已過去兩年了，但科學界對聖母峰高度減少仍存疑。」科學團隊將在兩個月內啟程，而整個測量行動需要一個月觀測時間，另外大約需要兩週來正式公布資料。

(中時電子報)