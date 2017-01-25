奧斯卡入圍者今年不白 仍重男輕女

我要評比

連續兩年奧斯卡金像獎入圍名單被批評「太白」，今年總算不再白閃閃，但是重男輕女的差異仍十分顯著，多個技術獎項仍是男性宰制，女性只能望而興嘆。

今年雖沒有突破2007年奧斯卡共8個少數族裔演員入圍演技獎項的紀錄，不過比起前兩年算是顯著改進，包括丹佐華盛頓（Dnezel Washington）第7度角逐影帝。

他的搭檔薇拉戴維絲（Viola Davis）入圍最佳女配角，至於奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer），娜歐蜜哈瑞絲（Naomie Harris），以及角逐影后的蘿絲奈格（Ruth Negga），都是獲得入圍肯定的非裔演員。

此外還包括馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）與戴夫帕托（Dev Patel），戴夫帕托更是印度裔的英國籍演員。不過今年入圍的影片都是去年拍攝，因此奧斯卡是否真的不再太白，還有待日後觀察。

至於其他獎項也有優秀的少數族裔電影工作者入圍，「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）獲提名角逐最佳影片獎項，監製史都德（Kimberly Steward）是非裔。

「藍色月光下的男孩」（Moonlight）的編導巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）入圍導演與改編劇本，奧古斯特威爾森（August Wilson）因「藩籬」（Fences）也入圍改編劇本。

雖然族裔的平衡今年奧斯卡照顧到了，可是許多優秀的女性電影工作者仍被埋沒，導演獎項入圍者仍是男性的天下，編劇類也只有「關鍵少數」（Hidden Figures）的入圍者艾莉森史崔德（Allison Schroeder）是女性。

尤其是攝影獎項，這幾年奧斯卡的入圍名單，始終沒有青睞操控攝影機不輸給男生的女性電影工作者，以致今年雖然顧及了族裔的平衡，仍存著沒有縮短性別差距的遺憾。1060125

(中央社)