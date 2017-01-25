中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

春節過後恐胖1.7公斤！3招防「代謝症候群」

中時電子報
／整理報導
點閱66
我要評比
2/10
春節大吃大喝
春節大吃大喝過後32.4%民眾變胖，體重平均增加1.7公斤。（達志影像／shutterstock提供）

慶新年！身材也要不走樣，健康最重要！農曆春節將至，圍爐聚餐飲食不節制，身材易走樣。國民健康署104年公布，春節過後32.4%民眾變胖，體重平均增加1.7公斤，大大提高罹患代謝症候群機率。千禧之愛健康基金會公布全台代謝症候群地圖，點出各縣市健康風險，更攜手知名插畫家部落客－菜朝與全台各地小學生提醒全民 ，過年別讓腰圍吹氣球，做到3D健康生活，一同開心健康過新年。

發胖原因大不同 提醒民眾健康管理重點

基金會自2012年起巡迴全台舉辦「健康出動到校園」活動，教導肥胖及過重比率高的國小學童成為腰圍糾察隊，回家幫爸媽量腰圍，另也針對家長進行生活習慣及健康認知調查，並發布「全台代謝症候群地圖」。

其中發現苗栗、雲林、彰化、屏東及金門縣的爸媽腰圍超標比例最高，基隆、新北及桃園市的家長則最常外食又不重視健康，基金會呼籲家長們勿忽視腰圍超標及飲食生活型態不健康的警訊，尤其年節期間更需加強戒備，以免飲食無節制讓小症狀成大風險

身為一對雙胞胎爸爸的知名插畫部落客－菜朝，也加入健康出動到校園宣導代謝症候群防治的行列，特別將孩子控管自己腰圍的過程繪製成漫畫，與網友們分享。

以趣味圖文介紹「三高」不是身高、志氣、人品高，而是會造成三高慢性病的－「高血糖、高血壓、高血脂」，並呼籲大家要定期量腰圍，生活飲食及運動也要多加注意，以免淪為代謝症候群的候選人。

營養師告訴你 春節如何遠離代謝症候群

營養師高繪雯也表示，春節要預防罹患代謝症候群就要記住「3D健康生活」原則：

●Do Control控制腰圍與三高：男性腰圍應小於90公分；女性應小於80公分，提醒大家年前年後至少各量一次腰圍，監督是否有增加。

●Do Healthy Diet選擇健康飲食：過年期間大魚大肉不會少，特別小心佛跳牆、獅子頭、糖醋魚等炸過再煨煮的料理，容易隱藏油脂，建議還是多用蒸煮清炒的烹調方式並增加蔬菜量。零嘴也盡量用蘋果、橘子、綠棗等當令水果取代，營養又吉利。

●Do Exercise維持動態生活：爸媽可和小朋友一起爬山、騎自行車接觸大自然，維持運動習慣同時增進親子關係。

(中時電子報)

全台代謝症候群地圖
全台代謝症候群地圖。（千禧之愛健康基金會提供）

關鍵字：健康春節代謝症候群
點閱66
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。