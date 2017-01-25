春節過後恐胖1.7公斤！3招防「代謝症候群」

我要評比

春節大吃大喝過後32.4%民眾變胖，體重平均增加1.7公斤。（達志影像／shutterstock提供）

慶新年！身材也要不走樣，健康最重要！農曆春節將至，圍爐聚餐飲食不節制，身材易走樣。國民健康署104年公布，春節過後32.4%民眾變胖，體重平均增加1.7公斤，大大提高罹患代謝症候群機率。千禧之愛健康基金會公布全台代謝症候群地圖，點出各縣市健康風險，更攜手知名插畫家部落客－菜朝與全台各地小學生提醒全民 ，過年別讓腰圍吹氣球，做到3D健康生活，一同開心健康過新年。

發胖原因大不同 提醒民眾健康管理重點

基金會自2012年起巡迴全台舉辦「健康出動到校園」活動，教導肥胖及過重比率高的國小學童成為腰圍糾察隊，回家幫爸媽量腰圍，另也針對家長進行生活習慣及健康認知調查，並發布「全台代謝症候群地圖」。

其中發現苗栗、雲林、彰化、屏東及金門縣的爸媽腰圍超標比例最高，基隆、新北及桃園市的家長則最常外食又不重視健康，基金會呼籲家長們勿忽視腰圍超標及飲食生活型態不健康的警訊，尤其年節期間更需加強戒備，以免飲食無節制讓小症狀成大風險

身為一對雙胞胎爸爸的知名插畫部落客－菜朝，也加入健康出動到校園宣導代謝症候群防治的行列，特別將孩子控管自己腰圍的過程繪製成漫畫，與網友們分享。

以趣味圖文介紹「三高」不是身高、志氣、人品高，而是會造成三高慢性病的－「高血糖、高血壓、高血脂」，並呼籲大家要定期量腰圍，生活飲食及運動也要多加注意，以免淪為代謝症候群的候選人。

營養師告訴你 春節如何遠離代謝症候群

營養師高繪雯也表示，春節要預防罹患代謝症候群就要記住「3D健康生活」原則：

●Do Control控制腰圍與三高：男性腰圍應小於90公分；女性應小於80公分，提醒大家年前年後至少各量一次腰圍，監督是否有增加。

●Do Healthy Diet選擇健康飲食：過年期間大魚大肉不會少，特別小心佛跳牆、獅子頭、糖醋魚等炸過再煨煮的料理，容易隱藏油脂，建議還是多用蒸煮清炒的烹調方式並增加蔬菜量。零嘴也盡量用蘋果、橘子、綠棗等當令水果取代，營養又吉利。

●Do Exercise維持動態生活：爸媽可和小朋友一起爬山、騎自行車接觸大自然，維持運動習慣同時增進親子關係。

(中時電子報)