MLB》打客場反更猛 巨人簽捕手杭德利

杭德利(右)擊出全壘打後，和洛磯隊友慶祝。(美聯社資料照)

舊金山巨人隊今宣布，以1年200萬美元簽下33歲杭德利(Nick Hundley)，預計將擔任明星捕手波西(Buster Posey)的替補。杭德利上季效力科羅拉多洛磯隊，打擊率2成60、10發全壘打、48分打點。

洛磯隊的庫爾斯球場，因空氣較稀薄，擊出去的球因空氣阻力變小而飛得更高更遠，被稱為「打擊者天堂」。但杭德利和洛磯隊友不同，他在客場出賽，反而成績較佳，打擊率2成75，42比賽敲出6轟、28分打點。

(中時電子報)