美中南海叫陣升級 川普態度成關鍵

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川普新政府官員陸續使用強烈字眼回應中方在南海填海造島與軍事化，中國大陸外交部也首度透過美國媒體公開回應，美中南海對立升級，總統川普的態度將是關鍵。

川普（Donald Trump）的國務卿提名人提勒森（Rex Tillerson），11日在國會任命聽證會就南海問題質詢表示，「美國將會向中國釋出清楚訊號，首先要停止造島。第2，中國將不被允許進入人造島。」

歐巴馬政府對南海的發言相當謹慎，甚至迴避，以避免升高局勢。除了派遣軍艦和軍機駛近中方人造島礁海域與空域，或派出航空母艦打擊群進行演訓外，未見強烈用語。

提勒森的說法引起高度關切。有學者解讀，美軍除了動武封鎖，如何能阻止中方船隻進入島礁，阻攔中方船艦只有戰爭。

華府外交界早前認為提勒森可能未完全瞭解局勢，發言有欠精準，未正式就任前的說法不全然代表川普的南海政策。不過白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）23日在首場白宮簡報的談話，讓人認為川普將在南海問題上轉趨強硬。

史派瑟回應有關提勒森的說法進一步指出，「美國將會阻止中國拿走南海上屬於國際海域的土地。」

他還說，「如果南海島礁實際上是位於國際海域而非真正的中國一部分，美國將確保國際利益不被任何國家接收。」

史派瑟的公開談話引起北京高度警覺，中國大陸外交部新聞發言人陸慷少見的接受美國國家廣播公司（NBC）專訪，清楚說明中國在南海、一中與台灣等議題上的基本立場與強烈態度。

美國外交界和學界對南海問題看法不一，主流意見認為南海距離美國遙遠，應謹慎處理，避免升高局勢，更不能為了海上的「石頭」與北京衝突。

隨著中方大規模填海造島，國際仲裁未見實際成效，北京進一步將島礁軍事化，華府主張升高姿態的聲浪在川普當選後浮現。

強硬派認為，礁變成島是歐巴馬政府軟弱的結果，美方應提高軍事行動，甚至經濟制裁，回應中方近乎侵略性的行為。

川普至今未對南海有完整談話，不過他曾在專訪中提及中國在南海填海造島。1060125

(中央社)