賭注川普會提促進成長政策 美股收高

我要評比

儘管企業財報參差不齊，對貿易保護主義的憂慮揮之不去，投資人賭注總統川普會提出他們一直期盼的促進經濟成長政策，華爾街股市今天收盤上揚。

彭博報導，道瓊工業指數上揚112.86點，或0.57%，來到19912.71點。

標準普爾500指數上揚14.87點，或0.66%，來到2280.07點；那斯達克指數上揚48.01點，或0.86%，來到5600.96。1060125

(中央社)