《時來運轉》湖人鬥拓荒者 華頓施魔法？

本季掙扎的拓荒者，想闖進季後賽，正是利拉德展現球星價值的時刻。(美聯社資料照)

總教練華頓(右)能帶領湖人走出低谷嗎？(美聯社資料照)

湖人vs.拓荒者

西區墊底的湖人近期可說是慘不忍睹，近十場只拿下三勝的戰績，很難讓人想像他們在開季前20場比賽時，還是勝率五成的球隊。但扣掉前20場比賽後，之後的湖人勝率只有兩成上下，成了全西區球隊最渴望遇到進補戰績的對象之一。雖然感覺上現在的湖人因戰績的影響，正在上演「星艦迷航記」，但我認為能拯救湖人的，目前就剩下他們的總教頭華頓（Luke Walton）。「華總」該如何率領年輕的球員打出過去湖人美好的時光，相信這會是所有湖人球迷關心的焦點。

拓荒者目前以半場勝差，再度跌出西區八強之外，很難想像上季風光的拓荒者，在本季進行一半賽程後，正在為了季後賽的名額做最後的掙扎。我認為現在的拓荒者最大的問題是在於先發與替補的戰力有極大的落差，也因為這個問題，會讓很多人認為要增強拓荒者的替補戰力。但我認為，與其改善替補，不如由球隊一哥利拉德（Damian Lillard）率先奮起，畢竟以他的身手，現在正應好好展現球星的價值。因此拓荒者能否力保闖進季後賽的榮耀，球隊一哥責無旁貸。

本場比賽湖人大軍前往波特蘭踢館，雖然身為地主的拓荒者就戰力跟排名上一定要讓分給湖人，但我認為就雙方的決鬥心來說，拓荒者絕對不會放過湖人來訪能進補戰績的好機會。因此本場比賽看好拓荒者讓分過盤，是絕對合理的看法。

本場推薦：拓荒者過盤

(中時電子報)